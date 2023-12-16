مديرية العمل بأسوان: تدريبات عملية بالمشروعات القومية لخريجى الطاقة الشمسية

وأشار مدير عام مديرية العمل بأسوان، فى بيان صحفى، إلى أهمية تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين لتوفير عمالة فنية مدربة لإلحاقها بالمشروعات القومية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" للاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأضاف فوزى صابر، أنه تم تنفيذ حزمة برامج تدريبية من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لمديرية العمل بأسوان، والتى من بينها برامج الطاقة الشمسية، حيث تم عقب الانتهاء من التدريبات النظرية والعملية بمركز تدريب مهنى المحمودية، والتى استمرت لمدة 26 يوما.

وتابع، أنه تم تنظيم زيارات عملية وتدريبية لخريجى برنامج الطاقة الشمسية لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية بمشروع فارس العملاق ، وهو ثانى أكبر مشروع قومى للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الشرق الأوسط، واستقبل المهندس محمود حسين، مدير السلامة والصحة المهنية بالمشروع، الشباب وعرفهم بدور الشركة وأهدافها وخططها المستقبلية فى التوسعات بالظهير الصحراوى مع الشرح الوافى لأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذا المواقع والتعريف بها.



تدريب الشباب بمشروع الطاقة الشمسية



تدريبات عملية بالمشروع



جانب من التدريب