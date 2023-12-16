اليوم السابع
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تنفيذاً لمبادرة "مهنتك مستقبلك"..

مديرية العمل بأسوان: تدريبات عملية بالمشروعات القومية لخريجى الطاقة الشمسية

السبت، 16 ديسمبر 2023 03:58 م
مديرية العمل بأسوان: تدريبات عملية بالمشروعات القومية لخريجى الطاقة الشمسية تدريبات عملية بالمشروع
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد فوزى صابر، مدير عام مديرية العمل بأسوان، أنه تم تدريب مجموعة من الشباب من الجنسين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى على كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية النظيفة الصديقة للبيئة، مع تعلم كيفية تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والذى سبقه تدريبات على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات.

وأشار مدير عام مديرية العمل بأسوان، فى بيان صحفى، إلى أهمية تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين لتوفير عمالة فنية مدربة لإلحاقها بالمشروعات القومية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك" للاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وأضاف فوزى صابر، أنه تم تنفيذ حزمة برامج تدريبية من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة لمديرية العمل بأسوان، والتى من بينها برامج الطاقة الشمسية، حيث تم عقب الانتهاء من التدريبات النظرية والعملية بمركز تدريب مهنى المحمودية، والتى استمرت لمدة 26 يوما.

وتابع، أنه تم تنظيم زيارات عملية وتدريبية لخريجى برنامج الطاقة الشمسية لإحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية بمشروع فارس العملاق ، وهو ثانى أكبر مشروع قومى للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الشرق الأوسط، واستقبل المهندس محمود حسين، مدير السلامة والصحة المهنية بالمشروع، الشباب وعرفهم بدور الشركة وأهدافها وخططها المستقبلية فى التوسعات بالظهير الصحراوى مع الشرح الوافى لأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذا المواقع والتعريف بها.

تدريب الشباب بمشروع الطاقة الشمسية
تدريب الشباب بمشروع الطاقة الشمسية

 

تدريبات عملية بالمشروع
تدريبات عملية بالمشروع

 

جانب من التدريب
جانب من التدريب

 

جانب من الدورات التدريبية
جانب من الدورات التدريبية






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