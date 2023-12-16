محكمة الجنايات تقضي بالمؤبد لسائق قتل شخصا بسبب خلافات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " ع.م.ع" بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لاتهامه فى قضية قتل.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 21102 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض وإصابته، مما ادى إلى وفاته بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه على إثر بلاغ من أحدى المستشفيات بدائرة قسم الدخيلة بوصول المجنى عليه "ال.م.ج" توفى متأثرا بإصابته بجرح نافذ فى الصدر، وتبين أن على اثر مشاجرة بين المتهم " ع.م.ع" سائق وبين المجنى عليه، وحدثت مشادة كلامية بسبب خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه، عقب طلاق زوجة المتهم، توجهت للعقار محل سكن المجنى عليه مع زوجته، نظرا لوجود صلة قرابة بينهما، وخلال تلك الفترة حدثت خلافات بين المتهم وزوجته بشأن حضانة طفلتها، وان المتهم سبق وأن حضر إليها بذات العقار وتشاجر معها، إلا أنها استنجدت بالمجنى عليه الذى تصدى للمتهم وطرده من العقار، وقبل حدوث الواقعة، تحصلت طليقت المتهم على حكم من محكمة الأسرة بحضانة نجلتها مما نتج عن ذلك غضب المتهم، وعقب ذهاب المتهم إلى محل سكن طليقته حدثت مشاجرة بينه وبين المجنى عليه، وتعدى المتهم عليه بسلاح أبيض وطعنه مما ادى إلى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.