محاكمات × 24 ساعة.. تأجيل محاكمة خلية العجوزة وإعدام المتهم بقتل رئيس جمعية شرعية

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها إعدام المتهم بقتل رئيس جمعية شرعية بهدف السرقة.



خلية العجوزة قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 17 فبراير للمرافعة.

خطف

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 24 ديسمبر الجاري.



تزوير قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 26 ديسمبر للمرافعة.



إعدام قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل رئيس جمعية خيرية بهدف سرقته بنطاق قسم فاقوس

مشاجرة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل نظر قضية مقتل شخص علي يد شخصين خلال مشاجرة بينهما والتعدي عليه بالضرب باستخدام "شوم"، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة الإثنين المقبل لسماع شهادة الشهود والمرافعة.