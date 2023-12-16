محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الثانية من معدات النظافة

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم السبت، تسليم الدفعة الثانية من معدات النظافة وتحسين البيئة، بعدد 5 معدات بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه تقريباً ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2024/2023، حيث تضمنت معدات الدفعة الثانية عدد 5 سيارات مكبس سعة 6 متر، سيتم توزيعهم علي عدد من مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي الدفعة الأولي والتي ضمت عدد 7 معدات.

وأوضح "مختار" أن اجمالي معدات الخطة هذا العام 19 معدة بتكلفة إجمالية قدرها 49 مليون جنيه ، وتم وصول حتي الآن 12 معده وجاري تسليم باقي المعدات ، مشيراً إلي أنه تم طرح مناقصة من الديوان العام للشراء المركزي لمعدات تحسين البيئة في اطار الخطة الاستثمارية لهذا العام انطلاقا من الاهتمام البالغ بملف النظافة وتحسين البيئة.

وأكد "مختار" أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوي الخدمه المقدمه للمواطنين وتطوير الشوارع والميادين.

ووجه "المحافظ " بضرورة الصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ علي كفاءتها ووضع خطة عمل وخطة صيانة لكافة المعدات الجديدة.