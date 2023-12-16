اليوم السابع
Ads
السبت، 16 ديسمبر 2023 08:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

"ماس كهربائى".. المعمل الجنائى يكشف تفاصيل حريق شقة سكنية بمدينة نصر

السبت، 16 ديسمبر 2023 08:00 ص
"ماس كهربائى".. المعمل الجنائى يكشف تفاصيل حريق شقة سكنية بمدينة نصر حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بحى مدينة نصر، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
 
البداية كانت بنشوب حريق داخل شقة سكنية  بأحد العقاراتب حى مدينة نصر، تم محاصرة ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات.
 
وأمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير مفصل للمعمل الجنائى، الذى أثبت أنه لا توجد شبه جنائية فى الواقعة، وأن الحريق نتج بسبب زيادة الأحمال.

 







المعمل الجنائي

نشوب حريق

شبه جنائية

ماس كهربائى

زيادة الأحمال

مدينة نصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة