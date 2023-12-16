"ماس كهربائى".. المعمل الجنائى يكشف تفاصيل حريق شقة سكنية بمدينة نصر

البداية كانت بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقاراتب حى مدينة نصر، تم محاصرة ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات.

وأمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير مفصل للمعمل الجنائى، الذى أثبت أنه لا توجد شبه جنائية فى الواقعة، وأن الحريق نتج بسبب زيادة الأحمال.