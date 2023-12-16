"ماس كهربائى".. المعمل الجنائى يكشف تفاصيل حريق شقة سكنية بمدينة نصر

كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بحى مدينة نصر، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.
البداية كانت بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقاراتب حى مدينة نصر، تم محاصرة ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد النيران والسيطرة عليها دون وقوع إصابات.
وأمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير مفصل للمعمل الجنائى، الذى أثبت أنه لا توجد شبه جنائية فى الواقعة، وأن الحريق نتج بسبب زيادة الأحمال.
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