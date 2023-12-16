لو عندك معلومات عن فساد مالى أو إدارى.. إزاى تقدم شكوى للنيابة الإدارية

كتب عبد الله محمود

كفل قانون الخدمة المدنية لكل مواطن أو موظف يتوفر لديه أو بمجرد علمه بأي واقعة فساد مالي أو إداري أن يتقدم بشكوى رسمية إلى هيئة النيابة الإدارية، كونها من أقدم الهيئات القضائية في مصر، والتي تختص بمباشرة التحقيق وتحريك الدعوى التأديبية ضد أى موظف متجاوز أو مرتشى أو أي قضية فساد مالي أو إداري داخل أجهزة الدولة.

وعلى هذا أتاحت النيابة الإدارية تلقى شكاوى المواطنين عبر عدد من الوسائل الإلكترونية حاليًا، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة، لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى، والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية "مصر 2030.

وتشمل منظومة تللقي الشكاوي: الخط الساخن 16117 البريد الإلكتروني (shakwa@ap.gov.eg) رقم تطبيق (Whatsapp) 01050601888.

كما يمكن تحميل تطبيق النيابة الإدارية للربط مع أي وسيلة من تلك الوسائل المخصصة لتلقي الشكاوى، ومعرفة النيابة المختصة ومقرها الجغرافي في كافة محافظات الجمهورية، وذلك عبر متجر (Google play) لمستخدمي هواتف تعمل بنظام (Android).