لقائدى السيارات.. إزاى تحمى نفسك من خطر الشبورة على الطرق السريعة

كتب – أحمد عبد الهادى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا علي الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن أهم وسائل الحماية من الشبورة المائية كالتالي:

1- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.

2- وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبًا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة.

3- زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار.

4- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

5- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعًا.

6- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج إليها مع عدم التوقف فى نهر الطريق مطلقًا.