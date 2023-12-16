لبنان: إلغاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية لبيروت بسبب عطل في طائرتها

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أعلن مجلس الوزراء اللبناني، إلغاء الموعد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرة خارجبة فرنسا كاترين كولونا، الذي كان مقررا عصر اليوم /السبت/ في بيروت بسبب إلغاء الوزيرة الفرنسية زيارتها للبنان نتيجة عطل طرأ على طائرتها في مطار باريس.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في وقت سابق عن زيارة مراقبة لوزارة الخارجية الفرنسية للبنان اليوم، وذلك ضمن جهود فرنسية لاحتواء التوتر في الجنوب اللبناني.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية الفرنسية بأنه تم إرجاء زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إلى لبنان والتي كانت مقررة اليوم /السبت/، نتيجة عطل ‏تقني في الطائرة التي كانت تقلها.

وكان من المنتظر أن تصل وزيرة الخارجية الفرنسية اليوم إلى لبنان في إطار جولة بالشرق الأوسط تستغرق يومين، إلا أن وزارة الخارجية أكدت الخبر بأن "عطلا طرأ على الطائرة التي كانت تقل الوزيرة أثناء طيرانها واضطرت للعودة إلى باريس"، ولم يتم بعد تحديد ما إذا كانت ستغادر مرة أخرى خلال اليوم أم لا.

وإلى جانب زيارتها إلى لبنان، فقد كان من المقرر أن تتوجه كولونا إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، غدا /الأحد/.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تزايد الضغوط الدبلوماسية الساعية إلى منع اتساع رقعة التصعيد على الحدود بين حزب الله وإسرائيل، فقد صرح بالأمس نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إنه "يجب تجنب إندلاع تصعيد إقليمي"، مؤكدا على أن الوزيرة كولونا "ستمرر رسائل لضبط النفس" والتحلي بالمسئولية لاحتواء خطر جبهة ثانية للقتال تزامنا مع الحرب المستمرة في قطاع غزة.