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كيف تستخدم البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد؟.. إنفوجراف

السبت، 16 ديسمبر 2023 04:00 ص
كيف تستخدم البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد؟.. إنفوجراف كيف تستخدم البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت هيئة السكة الحديد، أهمية البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية، موضحة أنه يتم تطبيق تشغيل البوابات كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ الهيئة كإحدى الخطوات المهمة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب. 
 
وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الالكترونية او بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقى المحطات تجنباً لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة .
 
ياتى ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات الكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن ادارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب الا بعد الحصول على تذكرة السفر.
 
وبدأت هيئة السكة الحديد فى تطبيق الدخول من خلال البوابات الإلكترونية الجديدة، وذلك ب5 محطات منها محطة مصر برمسيس، حيث حرصت السكة الحديد على عدم السماح بدخول الركاب من بوابات دخول المحطة بدون تذكرة وكمامة، وذلك بعد تشغيل بوابات إلكترونية تفتح من خلال اكواد الكترونية على التذاكر وكروت الاشتراكات. 
 
وتم تركيب هذه البوابات فى محطات رمسيس والجيزة وسيدى جابر ومصر بالإسكندرية، ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أى راكب بدون تذكرة حفاظا على الموارد المالية للهيئة، والتى تستغل فى تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب. 
 
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