اليوم السابع
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كيفية التعاقد على وصلة مياه إنشائية.. 8 مستندات مطلوبة

السبت، 16 ديسمبر 2023 07:00 ص
كيفية التعاقد على وصلة مياه إنشائية.. 8 مستندات مطلوبة وصلة مياه
كتبت – مرام محمد

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تتيح مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خدمة التعاقد على وصلة مياه إنشائية، وهي الوصلات التي يتم التعاقد عليها بغرض استخدام المياه في أعمال البناء والتشطيب لحين إعادة تحويل التعاقد لوصلة دائمة وفق غرض الاستخدام.
 
ويحق للشخص (الطبيعي/ الاعتباري) التقدم بطلب لإنشاء وصلة إنشائية بغرض استخدام المياه في أعمال البناء ومحاسبته بالفئة الإنشائية لحين الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب، ثم تقدمه بطلب لتحويل الوصلة الإنشائية الى وصلة منزلية أو تجارية…. الخ لمحاسبته بالتعريفة المقررة لغرض الاستخدام من المياه ويلتزم المشترك بتقديم المستندات التالية:
 
-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
-بطاقة الرقم القومي العميل.
-الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع .
-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل
-سند الحيازة أو الملكية.
-إيصال مياه من اقرب جار.
-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.
-أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.






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