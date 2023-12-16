قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت فى بنى سويف 6 ساعات غدا

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعها " غداً الأحد 17 ديسمبر الجاري" ولمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الــ 3 عصراً، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه القضابي فرع الفشن.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير والصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، ومسؤولى المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود أية شكاوى في هذا الجانب.