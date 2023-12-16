اليوم السابع
Ads
السبت، 16 ديسمبر 2023 01:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

لتطهير محطة القضابى..

قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت فى بنى سويف 6 ساعات غدا

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:45 م
قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت فى بنى سويف 6 ساعات غدا انقطاع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعها " غداً الأحد 17  ديسمبر الجاري" ولمدة 6 ساعات، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الــ 3  عصراً، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه القضابي فرع الفشن.
 
وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الساعات المذكورة، بسبب أعمال التطهير والصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، ومسؤولى المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود أية شكاوى في هذا الجانب.






بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مياه الشرب

قطع مياه الشرب ببنى سويف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة