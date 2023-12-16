قطار المحاكمات × أسبوع.. محاكمة المتهمين بخلية الشروق ولصوص الآثار بعابدين

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم خلال الأسبوع القضائي الثالث من شهر ديسمبر نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها محاكمة المتهمين بخلية الشروق.

خلية العجوزة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، السبت 16 ديسمبر، نظر محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".

خطف

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، يوم الأحد 17 ديسمبر محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره بالتوقيع علي 7 إيصالات أمانة، بمنطقة بالوراق

أحداث الطالبية

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الأحد 17 ديسمبر إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية".

مشاجرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الاثنين 18 ديسمبر، محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما.

قتل

تنطق محكمة جنايات جنوب الجيزة، بحكمها يوم الاثنين علي متهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الوراق.

تنقيب عن الآثار

تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء محاكمة 3 أشخاص، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين.

خلية الشروق

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية".