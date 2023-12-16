ضبط 60525 مخالفة مرورية متنوعة فى حملات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (60525) مخالفة مرورية متنوعة ،من بينها 3 الاف مخالفة تجاوز سرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مرور، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي
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