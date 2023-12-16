اليوم السابع
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ضبط المتهم بالشروع فى قتل شخص بسبب باب ببورسعيد

السبت، 16 ديسمبر 2023 01:57 م
ضبط المتهم بالشروع فى قتل شخص بسبب باب ببورسعيد قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد، من إحدى المستشفيات باستقبالها موظف، مصاب بجرحين طعنيين نافذين بالصدر، وبسؤال شقيقه اتهم عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم "بالعقار المجاور لسكن الـمُصاب"، بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "مطواة" فأحداث إصابته المشار إليها وذلك على إثر مشاجرة بينهما بسبب قيام المتهم بمحاولة سرقة الباب الحديدى الخاص بالعقار سكن المصاب بقصد سرقته.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن بورسعيد من ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، واتهم المصاب بالتعدى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.






وزارة الداخلية

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سرقة الباب




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