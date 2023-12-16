سفير ألمانيا بالقاهرة: نشكر مصر على جهودها المبذولة لمساعدة سكان غزة.. فيديو

كتبت هناء أبو العز

عبر فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، عن شكره لمصر على الجهد الحثيث الذي تبذله في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصال المساعدات التي تقدمها ألمانيا، بشكل مستمر.

وأكد السفير الألماني في مؤتمر صحفي، علي هامش تسليم طائرة مساعدات إنسانيه في مطار القاهرة الدولي، أن المجتمع الدولي أمام كارثه إنسانية بكافة المقاييس، حيث يحاول نساء وأطفال غزة أن ينجو بحياتهم ، ونحاول من خلال المساعدات أن تصل إلي كل من يحتاجها ، إلا أن ذلك صعب حتى الآن ، فهم بحاجة ماسة الي الوقود والمياه والخيام والمياه ،ونحن بحاجة ماسه لتمكين وصول المساعدات الي مستحقيها.

ولفت فرانك إلي أن ألمانيا قدمت العديد من المساعدات، الاغاثية والإنسانية، حيث تعد اكبر الدول المانحة للمساعدات الانسانية ، وخصصت اكثر من ٢٠٣ مليون يورو لغزه منهم ١٣٠ مليون يورو من اكتوبر الماضي، مشيرا إلي أن هذه اول طائرة مساعدات طبية ولكن الجزء الاكبر من المساعدات الإنسانية يتم ايصاله في مطار العريش من خلال الأمم المتحدة، و الجسر الجوى التابع للاتحاد الاوروبي حيث وصلت اكثر من ٢٥ طائرة حتى الآن.

وقال: "فيما يتعلق بالحل السياسي، نحن في حوار دائم والحل طويل المدي هو حل الدولتين ولكن الان نحن وسط ازمة عسكرية وحماس عليها ان تضع السلاح اولا حتى نتمكن من التوصل الي حل سياسي ونحن في اتصال مباشر مع كل الأطراف للعودة إلي الحل السياسي".

وأكد السفير علي ضرورة الوصول إلي حل سياسي من اجل حل القضية نهائيًا وانهاء معاناة الفلسطينيين، مشيرا إلي العمل مع مصر والسعودية وقطر في سبيل الوصول الي هدن انسانيه لإيصال المعدات الإنسانية إلي مستحقيها، كما نستفيد من قنوات الاتصال القوية مع إسرائيل للوصول إلي حل سياسي من أجل حماية المدنيين .

وأشار السفير إلي بذل الجهود المستمرة مع المنظمات الدولية مع إسرائيل لإدخال القوافل الاغاثية ، حيث دخلت ١٢٠ قافله خلال الايام القليلة الماضية ولكن هذا لا يكفي ، موضحا أن مفوضه الشئون الألمانية للعلاقات الإنسانية ستصل خلال أيام للتنسيق مع الجهات الاسرائيلية ، لإدخال المساعدات بشكل أكبر .



تسليم المساعدات