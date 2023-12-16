زراعة 200 فدان من محصول الكتان هذا العام بالشرقية

قال المهندس" صلاح محي الدين خضر" مدير عام إدارة ديرب نجم الزراعية بمحافظة الشرقية، إن محصول الكتان، ذو أهمية اقتصادية، تتمثل من حيث استخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة

وتابع لـ" اليوم السابع " أن إجمالى المستهدف زراعته من محصول الكتان 200 فدان، وذلك من إجمالي المساحة المستهدف زراعته 1491 فدان بنطاق المحافظة هذا العام، متابعا أن مركز ديرب نجم، من أكثر مراكز المحافظة فى زراعة الكتان وذلك لتميز أراضى ديرب نجم بالتربة الملائمة لزراعته فضلا عن تميز المزارع فى زراعته منذ سنوات عديدة.

وفى سياق متصل أصدرت له وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال الزراعة، وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي: إعداد الأرض المناسبة لزراعة الكتان، وتفضل زراعة الكتان في الأراضي الطينية الخفيفة أو الصفراء الثقيلة متجانسة الخصوبة.

و يجب تجنب زراعة الكتان في الأراضي التي بها نسبة عالية من الملوحة وكذلك الأراضي الموبوءة بالحشائش كما ينصح بعدم زراعة الكتان في نفس الموقع قبل مرور 2 – 3 سنوات خدمة الأرض،و يحتاج محصول الكتان إلي عناية خاصة أثناء إعداد الأرض للزراعة حيث يحتاج إلى نعومة المهد نظرا لصغر حجم البذرة لذلك يجب الاهتمام بحرث الأرض جيدا وتنعيمها وتسويتها لضمان انتظام توزيع البذور في الأرض وكذلك ارتفاع نسبة الإنبات والحصول على نباتات متجانسة في الطول والسمك وذلك من خلال إجراء عملية الحرث مرتين متعامدتين مع التشميس بين كل حرثة وأخرى على أن يتم تزحيف الأرض بعد كل حرثة بزحافة ثقيلة لتنعيم الطبقة السطحية من الأرض مع العناية بتسوية الأرض جيدا،و يضاف السماد الفوسفاتي للكتان أثناء عمليات الخدمة بمعدل 100 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان أو ما يقابله من السماد سوبر فوسفات الثلاثي في الأراضي القديمة وتزداد إلى 150 كجم في الأراضي الجديدة، وثم تقسم الأرض إلى وحدات صغيرة (شرائح) لتسهيل إجراء عملية الري على أن تكون أبعاد الشرائح 1-1.5 قصبة عرضا، 3-3.5 قصبة طولا كما يجب أن تكون البتون رفيعة بقدر الإمكان،والكتان منافس ضعيف للحشائش ولا يتحمل الملوحة العالية