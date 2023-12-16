رئيس مدينة نقادة بقنا: بدء رصف مدخل مدينة نقادة ومتابعة ميدانية مستمرة

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوب قنا ، عن بدء رصف مدخل المدنية البحري، بطريق الشيخ حسين.

وقال خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إن الوحدة المحلية بدأت أعمال رصف الطريق بعد تركيب البلدورات لسهولة حركه المرور بالشارع العام، والتيسير على حركه المواطنين وظهور المدينة بالمنظر الجمالي التي يليق بها.

وأوضح بهيج، أن الوحدة المحلية والقرى تتابع بشكل يومي أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الطرق كما أنه يتم المرور على المصالح الحكومية والوحدات الصحية للتأكد من توافر الأطقم الطبية والعاملين.