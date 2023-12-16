اليوم السابع
Ads
السبت، 16 ديسمبر 2023 06:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس صندوق التنمية الحضرية: انتهاء 70% من مشروع تطوير عواصم المحافظات

السبت، 16 ديسمبر 2023 06:00 م
رئيس صندوق التنمية الحضرية: انتهاء 70% من مشروع تطوير عواصم المحافظات خلال المداخلة
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات الإسكان التي يقدمها الصندوق تناسب كل المستويات، مشيرا إلى أن مشروع مساكن تطوير عواصم المحافظات لا يوجد فيه اشتراطات والطرح حر ولا يوجد كراسة شروط.
 
وأضاف خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة سي بي سي، أن المتقدم للمشروع يستطيع أن يتقدم بالحجز ويدفع 15% دفعة مقدمة والباقي على 5 سنوات، موضحا أن هناك أكثر من نظام للدفع ولكن الأساس هو 15% وباقي القسط على 5 سنوات، كما أفاد بأن الشخص الراغب في الشراء كاش يحصل على خصم تقريبا 8%.
 
وتابع: "المشروع قائم على حوالي 40 فدانا، وبدأ التنفيذ متأخر ولكن نسبة التنفيذ وصلت إلى 70%، وفاضل بعض الخدمات منها المسجد وصالة رياضية والموقع العام وتوصيل المرافق، وكل هذ سيكون متوفر في خلال السنة بحيث لما المواطن يحجز خلال العام يقدر يسكن".
 






التنمية الحضرية

رئيس صندوق التنمية الحضرية

مشروع عواصم المدن

خالد صديق

الستات ميعرفوش يكدبوا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة