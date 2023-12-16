رئيس بعثة دولية: انتخابات الرئاسة المصرية ستكتب فى التاريخ

ندى سليم

قال كوفي كونكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، إن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكتب في التاريخ، مشيرا إلى أن المصريين تمكنوا من التصويت في جميع المحافظات دون أي عوائق، مؤكدا على نزاهة العملية الانتخابية وإجرائها بطريقة سلمية .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "ائتلاف نزاهة"، اليوم السبت، لمتابعة الانتخابات الرئاسية لإعلان التقرير المبدئي للائتلاف، بالإضافة إلى عرض المتابعين الدوليين لانطباعتهم وشهادتهم على مخرجات العملية الانتخابية بداية من مرحلة التسجيل وحتى التصويت والفرز .

وأوضح كونكام، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كافة التسهيلات لمتابعة هذه الانتخابات التي جرت في أجواء حرة ونزيهة، مؤكدا الاعتماد على معايير دولية في متابعة الانتخابات الرئاسية .

وأشاد بحرص الأهالي على أصطحاب أطفالهم إلى لجان الاقتراع لمشاهدة هذه العملية الديمقراطية، لافتا إلى أننا لمسنا حرية إعلامية في متابعة هذه الانتخابات.

وأوضح أن الاستجابة المصرية لكافة الملاحظات كان رائعة وسنقدم العديد من المقترحات للهيئة الوطنية للانتخابات.

ونوه بأن متابعي الائتلاف قاموا بزيارة (2915) لجنة فرعية في ١٠ محافظات من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة مخصصة للتصويت، مشيرا إلى أن ائتلاف نزاهة يضم "100 شخص" ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين يمثلون ٧ منظمات محلية ودولية.