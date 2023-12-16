حكم أمريكى يغرم محامى ترامب السابق رودى جوليانى 148 مليون دولار

كتبت ريم عبد الحميد

قضت هيئة محلفين أمريكية فى واشنطن بأن يدفع محامى ترامب السابق، رودى جوليانى، 148.1 مليون دولار لاثنين من العاملين فى الانتخابات بمدينة أتلانتا، بعدما نشر أكاذيب عنهما، فيما وصفته صحيفة الجارديان بأحد الأحكام الأكثر أهمية حتى الآن فيما يتعلق بالسعى لمحاسبة هؤلاء الذين حاولوا قلب نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وذكرت الصحيفة أن الحكم يأتى بعد محاكمة استمرت أربعة ايام، والتى قدمت فيها روبى فريمان وابنتها شاى موس، تفاصيل بشأن المضايقات والتهديدات التى تعرضتا لها بعدما اتهمهما جوليانى كذبا بمحاولة سرقة الانتخابات فى ولاية جورجيا.

وتحدثت السيدتان، وهما من أصل أفريقى، عن الكيفية التى فرتا بها وخوفهما من الكشف عن اسميهما علنا، وأنهما لا تزال تعانى من الضغط العاطفى حتى الآن. وطالب محاميو السيدتين من المحلفين منح كل واحدة منهما على الأقل 24 مليون دولار عن الضرر الذى لحق بهما. بينما قال محامى جوليانى فى وقت سابق هذا الأسبوع إن منح المدعيتين التعويضات التى تطالبان بها سيكون عقوبة إعدام، وسيكون نهاية جوليانى.

وشملت الأضرار نحو 16.2 مليون و 17 مليون دولار تعويضات لكلا من فريمان وموس على التوالى، كما شمل مبلغ 20 مليون دولار لكل منهما بسبب التسبب المتعمد فى الاضطراب العاطفى. كما منحت هيئة المحلفين تعويضات عقابية إضافية بقيمة 75 مليون دولار. ويدين جوليانى بمبلغ إضافى نحو 275 ألف دولار من الرسوم القانونية.

وتعليقا على الحكم، قالت فريمان إن هذا يوم جيد، لقد شهدت هيئة المحلفين بأننى لما فعله جوليانى بى وبابنتى، وحاسبوه، وأنا ممتنة لذلك. وأضاف: اليوم ليس نهاية الطريق، ولا يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به. ورودى جوليانى ليس الوحيد الذى نشر أكاذيب عنا، ويجب ان يحاسب الآخرون أيضا، وهذا هو عمل الغد.