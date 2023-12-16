جنايات كفر الشيخ تقضي بالإعدام شنقًا لعامل قتل شابًا دافع عن شرف ابنة عمه

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمه، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، حضوريًا بإجماع الآراء بإعدام عامل بمدينة سيدي غازي بتهمة قتل شاب دافع عن شرف ابنة عمه، وذلك في أحداث القضية رقم 2410 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 683 لسنة 2023 جنايات كلي كفر الشيخ.

ووفق ما جاء في التحقيقات وأوراق القضية، فإنه يوم 9 أكتوبر 2022 بمدينة سيدي غازي قتل «ا.ع.ا.ح». 28 عامًا، ميكانيكي ويقيم بذات العنوان «خ.ع.ا.ا.ا» ووجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وجاء أيضا بالتحقيقات أن المتهم بيت النية، وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعدّ لهذا الغرض سلاحا أبيض عبارة عن سكين وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن شاهده طعنه بالسكين طعنة استقرت بصدره محدثًا إصابته التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله.

وكشفت تحقيقات رجال الشرطة والنيابة العامة أن خلافًا بين المتهم والمجني عليه حدث بسبب دفاع الأخير عن شرف ابنة عمه والذي اعتاد المتهم ابتزازها وتهديدها بنشر صورها الشخصية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي اعترضت عليه أسرتها فتصدى له المجني عليه بعدما أثار حفيظته، وأصر على جريمته وتهديد الفتاة، وبعد طعن المتهم للمجني عليه فر هاربا من رجال الشرطة بينما إحالته جهات التحقيق المختصة إلى جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه من اتهامات من قبل النيابة العامة.

وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثانية»، قضت غيابيًا في شهر يونيو الماضي بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا وأعيدت محاكمته مرة أخرى أمام نفس دائرة المحكمة فاصدرت قرارها السابق جزاء جريمته التي ارتكبها.