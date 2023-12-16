جامعة أسوان تنظم مؤتمرها الأول لطرق علاج الحساسية

أسوان- صلاح المسن

نظمت جامعة أسوان مؤتمرها الأول لطرق علاج الحساسية وقال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان فى "تصريحات صحفية"، إنه فى إطار السياحة التعليمية وتبادل الخبرات نظم قسم الصدر بكلية الطب جامعة أسوان مؤتمره الأول تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب وإشراف الدكتور شاذلى بغدادى رئيس قسم الصدر، وذلك بحضور نخبة من أساتذة الجامعات والدكتور محمد صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان والدكتور أشرف معبد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب أن كلية الطب تعمل على تنظيم المؤتمرات الطبية فى مختلف التخصصات وذلك بهدف تبادل الخبرات بين شباب الأطباء والمختصين فى تخصص الصدر ومعرفة طرق العلاج الحديثة.

كما عقد المؤتمر على مدار يومين وضم المؤتمر ورش عمل متنوعة وبمشاركة رؤساء الأقسام الإكلينيكية وحضور كثيف من الأطباء من مختلف التخصصات ومن مختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور شاذلى بغدادى رئيس قسم الصدر بكلية الطب والمستشفى الجامعى، أنه تناول المؤتمر حساسية الصدر وتأثيرها على الأجهزة المختلفة بالجسم مثل الكلى والكبد والقلب ومرضى العصبية والروماتيزم وكذلك الحوامل والأطفال وكما تضمنت ورشتى العمل التدريب على استخدام الايكو والموجات الصوتية للصدر وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين فى كافة الأقسام الطبية وأساتذة الجامعات المصرية، والعاملين بقسم الصدر بالمستشفى الجامعى بأسوان.