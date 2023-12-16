تونس.. مصرع 3 وإصابة 2 فى انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان

وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية فى تونس معز تريعة، إن حادث انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان (وسط تونس) على مستوى باب الجلدين أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين. مضيفا فى تصريح لـ"موزاييك" بأن هذا السور كان بصدد الترميم.

وصرح بأنه تم توجيه سيارات الإسعاف وشاحنة إنقاذ إلى مكان الحادث وأن فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بصدد القيام حاليا بعمليات البحث والتثبت من وجود ضحايا آخرين من عدمه خاصة أن شاهد عيان أفاد بوجود تلميذين في المكان تزامنا مع سقوط الجدار.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية أنه تم إغلاق الطريق المحاذية للسور لتأمين سلامة المارة.