اليوم السابع
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تظاهرات في تل أبيب بعد اعتراف الحكومة الإسرائيلية بقتل 3 رهائن جدد.. فيديو

السبت، 16 ديسمبر 2023 09:28 م
تظاهرات في تل أبيب بعد اعتراف الحكومة الإسرائيلية بقتل 3 رهائن جدد.. فيديو مظاهرات داخل تل ابيب
كتب آسر أحمد

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شهدت شوارع مدينة تل أبيب المحتلة، تظاهرات من المستوطنين الإسرائيليين، ضد حكومة الاحتلال بعد اعترافهم بقتل ثلاثة رهائن جدد داخل قطاع غزة عن طريق الخطأ، ورفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تندد بأداء الحكومة الإسرائيلية في إعادة الرهائن مرة أخرى، وطالب عدد آخر منهم بضرورة استقالة الحكومة.

قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن المعارك في غزة صعبة ومعقدة وغير مسبوقة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "واصلنا استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان"؛ وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك سماع دوي انفجارات في طبريا وإطلاق صواريخ اعتراضية.

مظاهرات داخل تل ابيب
مظاهرات داخل تل ابيب

 

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







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