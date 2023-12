تظاهرات في تل أبيب بعد اعتراف الحكومة الإسرائيلية بقتل 3 رهائن جدد.. فيديو

شهدت شوارع مدينة تل أبيب المحتلة، تظاهرات من المستوطنين الإسرائيليين، ضد حكومة الاحتلال بعد اعترافهم بقتل ثلاثة رهائن جدد داخل قطاع غزة عن طريق الخطأ، ورفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تندد بأداء الحكومة الإسرائيلية في إعادة الرهائن مرة أخرى، وطالب عدد آخر منهم بضرورة استقالة الحكومة.

🚨 PROTESTS ERUPT IN ISRAEL AFTER IDF ADMITS TO KILLING 3 HOSTAGES pic.twitter.com/MsecblDz96