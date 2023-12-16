بريطانيا: أوكرانيا تعرضت لأسوأ الهجمات الإلكترونية منذ بدء الحرب الروسية

أ ش أ

أفادت وزارة الدفاع البريطانية فى آخر تحديث استخباراتى لها، اليوم السبت، بأن أوكرانيا تعرضت لواحدة من أسوأ الهجمات الإلكترونية منذ بدء العملية العسكرية الروسية عليها.

وذكرت الوزارة وفقا لصحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه "فى 12 ديسمبر 2023، تعرضت شركة كييف ستار أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول فى أوكرانيا، لهجوم إلكترونى استمرت تأثيره لمدة 48 ساعة على الأقل مما أثر على خدمات الهاتف المحمول والبيانات الخاصة بالشركة".



وأوضحت الدفاع البريطانية أن كييف ستار تزود أكثر من نصف سكان أوكرانيا بخدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والمنزل الأمر الذى ترك المستخدمين دون إشارة فى الهواتف وجعلهم غير قادرين على استخدام الإنترنت.



من جانبها، أعلنت كييف ستار فى وقت سابق عقب الهجوم الإلكترونى عليها، أنه لم يتم اختراق أى بيانات شخصية أثناء الهجوم.



وأضافت وزارة الدفاع البريطانية "أن الهجوم الإلكترونى أدى لتعطيل صفارات الإنذار للغارات الجوية وبعض البنوك وأجهزة الصراف الآلى ومحطات نقاط البيع"، لافتة إلى أنه تم استهداف بنك منو بنك الأوكرانى فى الوقت نفسه، بهجوم حجب الخدمة الموزع مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى الموقع الإلكترونى للبنك.



واختتم الدفاع البريطانية، بإنه "مع تأثر موارد الحكومة الأوكرانية وخدمات الطوارئ، فمن المحتمل أن يكون هذا الحادث واحدًا من الهجمات السيبرانية التخريبية الأكثر تأثيرًا على الشبكات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية".