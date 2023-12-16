بايدن ناعيا أمير الكويت: كان صديقًا حقيقيًا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته

كتب محمد جمال

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن حزنه الشديد لوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال بايدن في بيان له نشره البيت الأبيض "لقد شعرت أنا وجيل بالحزن عندما علمنا بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف "لقد كان الشيخ نواف شريكًا قيمًا وصديقًا حقيقيًا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته"، مقدمًا التعازي لعائلة الشيخ نواف وشعب الكويت نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي.

وتابع قوله "اليوم، ننعيه ونكرم حياته والرؤية التي شاركناها معه من أجل تحقيق قدر أكبر من السلام والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وأكد أن بلاده سوف تستمر في تعزيز العلاقات طويلة الأمد بين حكومة وشعب البلدين، بينما تسعى لتحقيق هذا المستقبل معًا.