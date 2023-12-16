انطلاق عمل القوافل الدعوية للأزهر بالإسماعيلية لنشر سماحة الإسلام ووسطيته

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

استقبلت محافظة الإسماعيلية اليوم، القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.

حيث بدأت هذه القوافل الدعوية اليوم السبت وتستمر لمدة 7 أيام حتى يوم السبت المقبل 23 ديسمبر 2023، من خلال عقد ندوات في مساجد (الصفا، الزراعة، أبوبكر الصديق، الماجد، عمر بن الخطاب، المجمع الإسلامي حسن أفندي، الملك، النور، الصالحين، الخير والبركة، عمر بن عبد العزيز، الإسراء، الرحمن، الرحمة، المؤمن، نور الإسلام، ورياض الصالحين) بمدينة الإسماعيلية.

كما تستأنف عملها بمركز ومدينة التل الكبير وعدد من مراكز الشباب ودور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وبعض المدارس والمساجد بمركز ومدينة الإسماعيلية، وتستمر القوافل في تقديم الندوات التوعوية بمراكز القصاصين والقنطرة غرب.

وسوف تتناول القوافل الحديث عن حقوق الأبناء في الإسلام، المودة والرحمة بين الأزواج، الصدق وأثره في المجتمع وعقوبة شهادة الزور.

ووجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.