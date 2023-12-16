اليوم السابع
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المشاركون في البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية يزورون منطقة أهرامات الجيزة

السبت، 16 ديسمبر 2023 05:01 م
المشاركون في البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية يزورون منطقة أهرامات الجيزة جانب من الزيارة
كتب محمد أسعد

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نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي زيارة لمنطقة أهرامات الجيزة للمشاركين في البرنامج التدريبي للكوادر الأفريقية الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.
 
من جانبها، أوضحت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تنظيم هذه الزيارة يأتي في إطار حرص الهيئة على تعريف المشاركين في الأحداث الدولية التي تقام بمصر بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
 
وأضافت أن الزيارة تضمنت قيام الوفد بجولة زاروا خلالها الهرم الأكبر، ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، كما تم تقديم الهدايا التذكارية لهم.
 
وأشارت إلى أن أعضاء الوفد أعربوا عن إعجابهم الشديد بمنطقة أهرامات الجيزة خاصة وأن بعضهم يزورها للمرة الأولى، كما توجهوا بالشكر لمسئولي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لاسيما مكتب الهيئة بالهرم على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز، بالإضافة إلى حرصهم على تسجيل زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة بالتقاط الصور التذكارية.
 
 






وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

الأهرامات




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