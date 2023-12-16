المستندات المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل

كتبت - مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين والتي تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من خلال خدمة الشباك الواحد، مع ميكنة الخدمة إلكترونيًا لاختصار الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين، خدمة استخراج بدل تالف أو فاقد لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-محضر شرطة في حالة الفقد.

-الرخصة التالفة في حالة التلف.

-صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش.

-صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية.

-صورة الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

ثالثًا: الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.

وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أكد تشكيل لجان من قطاع التفتيش والمتابعة ووحدة متابعة المشروعات والإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة للمرور على المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقييم معدل أداء الخدمات المقدمة للمواطنيين والوقوف على أهم المعوقات التى تواجه العمل بالمراكز التكنولوجية وتبسيط وتوحيد الإجراءات للخدمات المقدمة للمراكز التكنولوجية.

وأشار إلى أنه تم عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين على المنظومة لبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية عن طريق إعداد وتنفيذ حزمة من التدريبات، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبة التي تم تقديمها لكافة المسئولين عن تقديم الخدمات سواء العاملين في المراكز التكنولوجية أو رؤسائهم أو مشرفي النظام أو العاملين في لجان المتابعة أو العاملين في الإدارات الخلفية المسئولة عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالخدمات.