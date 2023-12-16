الكنيسة الأسقفية توفر خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة بقداس عيد الميلاد

كتب ـ محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر المقبل مع الكنائس التى تتبع التقويم الغربى، حيث وفرت خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد الميلاد المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

وتدق أجراس الكنيسة الأسقفية داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية فى الزمالك لتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد إذ تتبع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التقويم الغربى وتحتفل بميلاد المسيح ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر.