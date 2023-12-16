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الكلاب لم تنجُ من القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.. فيديو وصور

السبت، 16 ديسمبر 2023 07:35 م
الكلاب لم تنجُ من القصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.. فيديو وصور معاناة الكلب في قطاع غزة
كتب آسر أحمد

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يواصل العدوان الغاشم للكيان الإسرائيلي المحتل، قصفه على قطاع غزة المحتل، ولم يقتصر الاستهداف على المدنيين فقط داخل القطاع، ووصل إلى الحيوانات، حيث تم رصد "كلب" وهو يعاني من عمليات القصف الغاشم للطيران الإسرائيلي على القطاع.

 

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن فصائل فلسطينية قالت إنها دمرت ناقلة جند ودبابة للاحتلال بعبوة وقذيفة شمال خان يونس.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.

معاناة الكلب في قطاع غزة
معاناة الكلب في قطاع غزة

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.







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