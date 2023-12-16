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العراق ينعى وفاة أمير الكويت: نسأل الله أن يمنّ عليه بواسع رحمته

السبت، 16 ديسمبر 2023 02:04 م
العراق ينعى وفاة أمير الكويت: نسأل الله أن يمنّ عليه بواسع رحمته رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
كتب عبد الوهاب الجندى

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نعى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 86.

وكتب السوداني على إكس: "نتقدم بأحرّ التعازي إلى دولة الكويت الشقيقة، حكومةً وشعبًا، برحيل سموّ أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نسأل الله أن يمنّ عليه بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وكلّ أبناء الشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان، إنا لله و إنا إليه راجعون"

وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، عن عمر ناهز (86) عاما .

ونعى الشيخ محمد العبد الله الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

 







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