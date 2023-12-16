اليوم السابع
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السبت، 16 ديسمبر 2023 06:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع الخاص إلكترونياً فى انتخابات مجالس المحافظات

السبت، 16 ديسمبر 2023 06:12 م
العراق.. إغلاق صناديق الاقتراع الخاص إلكترونياً فى انتخابات مجالس المحافظات انتخابات
أ ش أ

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم/ السبت/ إغلاق صناديق الاقتراع الخاص إلكترونياً فى عموم محافظات البلاد.

وقال رئيس مجلس المفوضية العراقى عمر أحمد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "لا يوجد تمديد لوقت الاقتراع، وسيتم إغلاق المراكز فى الساعة السادسة مساء حسب برمجة أجهزة التحكم الالكترونى وتوقفها آلياً، لذلك لا يمكن تمديد وقت الاقتراع"، مضيفا أنه بعد أن تنتهى عملية التصويت ستتم إجراءات الفرز والعد الإلكترونى فى محطات الاقتراع، وإرسال النتائج الإلكترونية إلى المركز الوطني، بالإضافة إلى إجراء عمليات العد والفرز اليدوى لجميع محطات الاقتراع وفق القانون الانتخابي.


وأشار أحمد إلى أن نسبة المشاركة فى التصويت الخاص بلغت حتى الآن 38%، متوقعاً ارتفاع نسبة المشاركة خلال الساعات المقبلة، موضحا أن التصويت الخاص يجرى بحرية ومن دون تدخل أى جهة.


وفتحت مراكز الاقتراع الخاص للانتخابات فى مختلف المدن العراقية اليوم/ السبت/ أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص.


وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس الجمعة، مشاركة أكثر من مليون عراقى فى عملية التصويت الخاص من القوات الأمنية والنازحين، وكذلك ما يزيد عن المليون شخص كمراقب وإعلامى وموظف اقتراع فى انتخابات مجالس المحافظات للتصويتين الخاص والعام.







العراق

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بغداد

انتخابات مجالس المحافظات




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