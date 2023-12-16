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الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة يزين شوارع لندن بـ"جرافيتي"

السبت، 16 ديسمبر 2023 11:10 م
الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة يزين شوارع لندن بـ"جرافيتي" معتز عزايزة
كتب آسر أحمد

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زينت شوارع لندن الإنجليزية، جدرانها بصورة جرافيني، للصحفي الفلسطيني معتز عزايزة، الذى نجح في إبراز جرائم العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمدنيين طوال الفترة الأخيرة بعدسته، وحرص عدد من المواطنيين الإنجليز على رسم صورته على إحدى الجداريات تكريما له وللإشارة إلى وقوف شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني.

جرافيتي معتز عزايزة
جرافيتي معتز عزايزة

شهدت شوارع مدينة تل أبيب المحتلة، تظاهرات من المستوطنين الإسرائيليين، ضد حكومة الاحتلال بعد اعترافهم بقتل ثلاثة رهائن جدد داخل قطاع غزة عن طريق الخطأ، ورفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات تندد بأداء الحكومة الإسرائيلية في إعادة الرهائن مرة أخرى، وطالب عدد آخر منهم بضرورة استقالة الحكومة.

وقال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن المعارك في غزة صعبة ومعقدة وغير مسبوقة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "واصلنا استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان"؛ وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك سماع دوي انفجارات في طبريا وإطلاق صواريخ اعتراضية.







معتز عزايزة

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