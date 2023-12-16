اليوم السابع
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السبت، 16 ديسمبر 2023 05:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة العالمية: مخاوف من انتقال تفشي الجدري في الكونغو الديمقراطية إلى العالم

السبت، 16 ديسمبر 2023 03:49 م
الصحة العالمية: مخاوف من انتقال تفشي الجدري في الكونغو الديمقراطية إلى العالم الجدري
أ ش أ

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قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة،إن تفشي مرض الجدري القاتل في جمهورية الكونغو الديمقراطية ينتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد، مما يثير مخاوف من انتقال العدوى على المستوى الدولي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 13 ألف حالة حتى منتصف نوفمبر وأكثر من 600 حالة وفاة بما في ذلك في ثلاث مقاطعات لم تتأثر من قبل.- وفق ما جاء على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وأفادت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أن سلالة الفيروس المسؤولة عن تفشي المرض الحالي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تسمى "clade I"، أكثر فتكا من السلالة السائدة في التفشي العالمي لعام 2022 - "clade II".

وأشارت المنظمة إلى أن تفشي مرض الجدري في جمهورية الكونغو الديمقراطية يفوق معدل الوفيات العالمي لحالات الجدري بأربعة أضعاف - ويصل إلى تسع مرات في المناطق الموبوءة.

ويتسارع انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان في المناطق التي يتوطن فيها الجدري، و70 في المائة من الحالات تحدث بين أطفال دون سن 15 عاما.

ع م ر/س.ع

 







الصحة العالمية

تفشي الجدري

الجدري في الكونغو

الكونغو

الجدري




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