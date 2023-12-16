اليوم السابع
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الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن حالة الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط

السبت، 16 ديسمبر 2023 07:18 م
الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا بشأن حالة الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط الدكتور احمد المنظرى
كتبت أمل علام

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تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا بشأن حالة الطوارئ في إقليم شرق المتوسط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، وهو المؤتمر الأخير هذا العام 2023.

يشارك في المؤتمر كل من ‏الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برينان، مدير برنامج الطوارئ الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 







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