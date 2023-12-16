الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت (إنفوجراف)

أعلن مجلس الوزراء الكويتى الحداد العام بالبلاد لمدة 40 يوما، ونادى بولى العهد مشعل الصباح أميرا للبلاد.



الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت

تولى الشيخ مشعل ولاية العهد في (8 أكتوبر 2020م) بتزكية من أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة. وهو من مواليد 1940، نشأ في بيت الحكم ، فهو الإبن السابع لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح.



وقال مجلس الوزراء الكويتى: بوفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فقدت الكويت والأمتان العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ.

وأعلن وزير شئون الديوان الأميرى بالكويت أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح الكرام التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.