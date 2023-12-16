اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

السبت، 16 ديسمبر 2023 02:22 م
السجن 3 سنوات لعامل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ن..ا " عامل ، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه باحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ا.خ.ر." بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما بنسبة 5% بأصابع اليد، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة احداث عاهة مستديمة للمجنى عليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 






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