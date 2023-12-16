الرئيس الفلسطينى ينعى أمير الكويت: فقيد الأمة

إيمان حنا

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس شعب الكويت، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم، فقيد الأمة الكبير الأمير الراحل سمو الشيخ نواف الأحمد، وفق "الأنباء الكويتية ".

وقال عباس: "إن فلسطين خسرت برحيله قائدا عربيا، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه، وأمته، ووقف إلى جانب قضيتنا الوطنية، والى جانب شعبنا، وحقوقه المشروعة بكل إخلاص".



وتقدم الرئيس الفلسطيني «بأسمى عبارات التعازي القلبية والمواساة الأخوية، لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وللحكومة، والشعب الكويتي، باسم دولة فلسطين وشعبها، وباسمه شخصيا»، سائلا الله عز وجل أن يمن على الفقيد الكبير بواسع برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.