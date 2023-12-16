الدفاع المدني الفلسطيني يودع شهداءه نتيجة القصف الإسرائيلي.. فيديو

ودع الدفاع المدني الفلسطيني اليوم، عددا من شهدائه الذين استشهدوا أمس بسبب العدوان الغاشم من الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة، ووثق عدد من المصوريين اليوم، لقطات تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا أمس أثناء محاولاتهم إنقاذ بعض المدنيين في أحد شوارع القطاع.
شارك مئات الإسرائيليين فى مسيرة، مساء اليوم السبت، تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإطلاق سراح باقي الأسرى فى غزة.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو ألف إسرائيلى تجمعوا فى حيفا، ودعوا إلى التحرك الفورى للإفراج عن باقى الأسرى لدى حماس وإسقاط الحكومة".
الدفاع المدني الفلسطيني يودع شهداءه
ووفقا للصحيفة سار المتظاهرون من القاعة في وسط الكرمل إلى مفرق حوريف المغلق الآن جزئيا أمام حركة المرور.
وتوقعت الصحيفة أن يواصلوا لاحقا التظاهر في قيسارية.
في الوقت نفسه، تجمع العشرات من المتظاهرين عند تقاطع المرساة مطالبين بالإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين.
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