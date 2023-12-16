الدفاع المدني الفلسطيني يودع شهداءه نتيجة القصف الإسرائيلي.. فيديو

كتب آسر أحمد

ودع الدفاع المدني الفلسطيني اليوم، عددا من شهدائه الذين استشهدوا أمس بسبب العدوان الغاشم من الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة، ووثق عدد من المصوريين اليوم، لقطات تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا أمس أثناء محاولاتهم إنقاذ بعض المدنيين في أحد شوارع القطاع.

شارك مئات الإسرائيليين فى مسيرة، مساء اليوم السبت، تطالب بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإطلاق سراح باقي الأسرى فى غزة.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن نحو ألف إسرائيلى تجمعوا فى حيفا، ودعوا إلى التحرك الفورى للإفراج عن باقى الأسرى لدى حماس وإسقاط الحكومة".