اليوم السابع
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الحوثيون يكشفون تفاصيل إطلاق سرب مسيرات على تل أبيب

السبت، 16 ديسمبر 2023 01:58 م
الحوثيون يكشفون تفاصيل إطلاق سرب مسيرات على تل أبيب الحوثيون
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، إنه "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، وتنفيذا لتوجيهات القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية على أهداف حساسة في منطقة تل أبيب جنوب فلسطين المحتلة بدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة."

وأكدت قائلة: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار عملياتها العسكرية ضد الكيان الصهيوني حتى يتوقف عدوانه على إخواننا الصامدين في قطاع غزة".

وأضافت: "كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم باتخاذ المواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعماً وإسناداً لمقاومته الحرة".







الحوثيون

مسيرات

تل أبيب

اسرائيل

الحرب على غزة




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