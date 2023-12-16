التهابات وتقرحات وقشرة.. أضرار غسيل الشعر بالماء الساخن

كتبت مروة محمود الياس

كل شخص له ذوق معين ودرجة حرارة للمياه يفضلها، فهناك من يفضل غسيل الوجه والشعر بالمياه الباردة، وتفضل الكثير من السيدات غسيل شعرهن بالمياه الساخنة، ويعتقد الكثير منهن خطأ أن هذا الأمر مريح لها ويدفئ الرأس ويساعد على تعزيز صحة الشعر، ولكن قبل أن تقرير غسيل شعرك بالمياه الساخنة عليك معرفة هذه الحقائق والمضار الصحية.

ذكر تقرير نشر فى موقع clinic expert أن غسيل الشعر بالمياه الساخنة حيلة تلجأ إليها بعض السيدات وحتى الرجال، ولكنها عادة غير جيدة، لأنها تدخل على جذر الشعرة مباشرة ما يضعف من قوتها ويضر بثباتها، ويتسبب فى تلك الشعر وتغير بنيته، فيمكن أن يتسبب فى بعض الحالات أن يغير من مظهر الخصلات، فبدلا من كونها مسطحة أو مستقيمة تبدأ فى الإعوجاج ويتغير شكلها.

وتابع التقرير موضحًا أن فروة الرأس قد تتأثر سلبًا بالمياه الساخنة جدًا، فتصبح عرضة للالتهاب وذلك لذوبان كل دهونها الطبيعية التى يتم إفرازها بشكل طبيعى ومهمتها حماية الجلد، ضعف الترطيب أيضًا أحد أهم ما يسببه الماء الساخن على جلد الرأس، مما يعزز من زيادة فرص تكون القشور المزعجة والتى تسبب الحكة والهرش وتضر بجلد الرأس.

ومن جهة أخرى ذكر موقع glow hair care أن التقرحات المتوقعة بعد غسيل الشعر وفروة الرأس بالماء الساخن، قد تتسبب فى التهابات شديدة تضر بالجلد دط، هذه الالتهابات والتقرحات وتكرارها يتسبب فى فقدان كميات كبيرة من الشعر تدريجيًا، فضلاً عن جفاف وضعف ترطيب حاد يصيب جلد الرأس والبصيلات والجذور والشعر ذاته، ويفقد تدريجيا قدرته على النمو والإطالة والتغذية، يصعب تغذيته فيما بعد لزيادة تكسره وفرص تساقطه.

توسيع المسام الدائم الذى يحدثه استخدام المياه الساخنة على الشعر وفقًا لما ذكره التقرير، يصبح سبب فى إصابة فروة الرأس والشعر بالعديد من المشكلات، فالهشاشة، كما تصيب العظام تصيب الشعر أيضًا، وتلك الهشاشة تتسبب له فى صعوبة احتفاظه بعوامل التركيب مهما كانت قوية، كما أن هذه المياه تسبب تهيج شديد لجلد الرأس والمسام، لتلتهب البصيلات وتتكسر الشعيرات خاصة الصغيره منها.