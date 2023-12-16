اليوم السابع
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السبت، 16 ديسمبر 2023 05:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التشيك ترحب بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي

السبت، 16 ديسمبر 2023 04:17 م
التشيك ترحب بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي التشيك ترحب بفتح مفاوضات انضمام أوكرانيا و مولدوفا ل الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

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رحب رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، بقرار المجلس الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا، واصفًا إياه بـ"الخطوة الكبيرة للأمام ونجاح عظيم لأوروبا والتكتل".

وقال فيالا - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /السبت/ - إن بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا كان بمثابة إشارة مهمة على أن الاتحاد الأوروبي مهتم بمستقبل كييف، لافتًا إلى أن اجتماع المجلس الأوروبي الذي عقد أول أمس /الخميس/ كان أحد أكثر الاجتماعات صعوبة التي حضرها على الإطلاق.

وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان - الذي كان معارضًا بشدة بدء محادثات الانضمام مع أوكرانيا - غادر طاولة المفاوضات خلال الاجتماع، ما أدى إلى إزالة الحواجز أمام اتخاذ قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الأمر.

 







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الاتحاد الأوروبي




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