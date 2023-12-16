اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يقتل أسراه بالخطأ.. ونتنياهو: ما حدث مأساة

السبت، 16 ديسمبر 2023 02:17 م
الاحتلال الإسرائيلى يقتل أسراه بالخطأ.. ونتنياهو: ما حدث مأساة قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 3 أسرى لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن طريق الخطأ بقصف إسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال، في بيان اليوم السبت، إن تحقيقا أوليا أظهر أن المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة الذين أعلن عن مقتلهم في غزة لوحوا بأعلام بيضاء وقالوا بالعبرية أنقذونا.

واعترف جيش الاحتلال أمس الجمعة بأنه قَتَلَ عن طريق "الخطأ" ثلاثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ووصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما حدث بالمأساة.

وشهدت مدينة تل أبيب الإسرائيلية تظاهر المئات من أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة، بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن قواته قتلت 3 من المحتجزين الإسرائيليين "بطريق الخطأ".

وتظاهرت عائلات المحتجزين وأنصارهم بالقرب من مقر غرفة عمليات الجيش الإسرائيلي وأغلقوا الطرق، في أعقاب ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"الكارثة التي وقعت في الشجاعية"، وسقط فيها 3 محتجزين إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي بطريق الخطأ.

وطالب المتظاهرون بالشروع فوراً في صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع حماس.

 







الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو

تل ابيب

اسرائيل

حماس




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