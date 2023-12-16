اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يدفن مرضى ونازحين أحياء بعد دهس خيامهم بالجرافات

السبت، 16 ديسمبر 2023 06:18 م
الاحتلال الإسرائيلى يدفن مرضى ونازحين أحياء بعد دهس خيامهم بالجرافات جيش الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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 قالت مصادر صحفية فى قطاع غزة، اليوم /السبت/، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى دفنت مرضى ونازحين أحياء، بعد دهس خيامهم بالجرافات فى ساحة مستشفى "كمال عدوان" بشمال القطاع.

وقدرت المصادر عدد الأشخاص الذين تعرضوا للدهس قبل دفنهم أحياء بنحو 20 شخصا، موضحة أن المُستشفى دُمر بالكامل وتستهدف قوات الاحتلال كل شيئ يتحرك فى محيطه


ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى ارتكاب المجازر اليومية فى حق المدنيين فى قطاع غزة، حيث استهدفت دبابات الاحتلال اليوم مُحيط مُستشفى "المعمداني" وسط مدينة غزة، إلى جانب تدمير مستشفى "كمال عدوان".

 

 







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