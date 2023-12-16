اليوم السابع
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السبت، 16 ديسمبر 2023 11:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الآلاف من أبناء الجاليات العربية والإسلامية فى النمسا يتظاهرون تضامنا مع غزة

السبت، 16 ديسمبر 2023 10:01 م
الآلاف من أبناء الجاليات العربية والإسلامية فى النمسا يتظاهرون تضامنا مع غزة مظاهرات تضامنا مع فلسطين
أ ش أ

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تظاهر عدة آلاف من أبناء الجاليات العربية والإسلامية فى النمسا، مساء اليوم /السبت/، أمام مقر دار أوبرا فيينا للتعبير عن تضامنهم مع شعب غزة وللمطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني.

وشارك فى المظاهرة أعضاء عدة روابط واتحادات وجمعيات عربية ورفع الجميع أعلام فلسطين ورددوا الهتافات الداعية إلى وقف الحرب فى غزة وإلى إنهاء الصمت الدولى تجاه الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر البشعة المستمرة منذ أكثر من شهرين.
وطالب المتظاهرون بإنقاذ أرواح آلاف الأبرياء من المدنيين العزل وخاصة الأطفال الذيين استشهدوا بسبب أعمال التطهير العرقى والإبادة الجماعية التى ترتكب فى غزة.


وأقيمت المظاهرة وسط إجرءات أمنية مُشددة وتجىء، فى إطار سلسلة من المظاهرات الأسبوعية لحث الحكومات الغربية للضغط على إسرائيل لانهاء العدوان الغاشم.

 

 







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