استمرار حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بالدقهلية.. صور

تستمر مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، في تقديم خدماتها، حيث تم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري، لتقديم الدعم وتسهيل الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

تم تنفيذ حملة اليوم من داخل مقر جمعية شباب الخير بالدير، وتستهدف الحملة التي أقيمت في قرية الدير مركز أجا، استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بالشراكة مع الهلال الأحمر، وتم تسجيل عدد 68 حالة من الأشخاص ذوي الاعاقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة واعفاؤهم من مصروفات تحصيل الرسوم الخاصة بالكارت.

الجدير بالذكر بأنه ستتوالى الحملات تباعا في مختلف مراكز وقرى محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر، وصناع الحياة ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.