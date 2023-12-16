اليوم السابع
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لذوي الاحتياجات الخاصة ..

استمرار حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بالدقهلية.. صور

السبت، 16 ديسمبر 2023 11:16 م
استمرار حملة "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بالدقهلية.. صور مبادرة هنوصلك المقدمة لذوي الإحتياجات الخاصة
الدقهلية - محمدالحبشي

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تستمر مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية، في تقديم خدماتها، حيث تم التنسيق مع الهلال الأحمر المصري، لتقديم الدعم وتسهيل الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.
 
تم تنفيذ حملة اليوم من داخل مقر جمعية شباب الخير بالدير، وتستهدف الحملة التي أقيمت في  قرية الدير مركز أجا، استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة بالشراكة مع الهلال الأحمر، وتم تسجيل عدد 68 حالة من الأشخاص ذوي الاعاقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة واعفاؤهم من مصروفات تحصيل الرسوم الخاصة بالكارت.
 
الجدير بالذكر بأنه ستتوالى الحملات تباعا في مختلف مراكز وقرى محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر، وصناع الحياة ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.
 
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.
 
التضامن الاجتماعي واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة
التضامن الاجتماعي واستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

مبادرة هنوصلك المقدمة لذوي الإحتياجات الخاصة
مبادرة هنوصلك المقدمة لذوي الإحتياجات الخاصة

مشاركة الهلال الأحمر في مبادرة هنوصلك لذوي الهمم
مشاركة الهلال الأحمر في مبادرة هنوصلك لذوي الهمم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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