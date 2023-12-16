استعدادات بميناء العريش لاستقبال سفينة مساعدات لغزة من الكويت وتركيا

العريش - محمد حسين

بدأت فى ميناء العريش البحري الاستعداد لاستقبال سفينة "غزة" التى تنقل مساعدات كويتية مشاركة مع تركيا مقررًا أن تصل ميناء العريش خلال الساعات القليلة القادمة.

أفاد مصدر بميناء العريش البحري أن السفينة اُسْتُعِدّ لاستقبالها وحمولتها 1200 طن مواد إغاثية لافتا أنه نُسِّق مع الهلال الأحمر المصري لتسلم الشحنة وتوصيلها لقطاع غزة.

قال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء إن السفينة حمولتها 1200 طن من المساعدات الإغاثية الضرورية لإغاثة الفلسطينيين بمشاركة 30 جمعية خيرية كويتية وبالتعاون مع الهلال الأحمر التركي.

وتابع أنه سيقوم متطوعي الهلال الأحمر المصري بتفريغ السفينة ونقل محتوياتها للمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بالعريش ومنها تُحَمَّل على شاحنات لتنقل لقطاع غزة عن طريق معبر رفح وتسلم للهلال الأحمر الفلسطيني.

أضاف أنه تم اليوم في مقر الهلال الأحمر المصري بالعريش استقبال وفد كويتي وصل مدينة العريش وضم ممثلين عن الجهات الإغاثية الكويتية التي تبرعت بمحتويات شحنة المساعدات وهم: عمر يعقوب الثويني نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة، وسعد مرزوق العتيبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة نماء الخيرية، محمود المصباح رئيس قطاع الإغاثة بالجمعية الكويتية للإغاثة، وطارق الباطني ممثل جمعية إحياء التراث الإسلامي.

وأوضح أنه قام الوفد الكويتي بتفقد سير العمل في مقر فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، ومتابعة الجهود التي يقوم بها المتطوعون من الشباب في استقبال وتجهيز المساعدات الموجهة لقطاع غزة القادمة من مصر وكافة دول العالم، كما تفقد الوفد اصطفاف سيارات إسعاف كويتية يجرى التنسيق لدخولها تباعا لقطاع غزة والمخزن اللوجستي للمساعدات بالعريش الذي يتم فيه استقبال المواد الإغاثية وتجهيزها على الشاحنات لتصل لقطاع غزة.

يذكر أنه استقبل اليوم السبت الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، سفينة المساعدات الإماراتية بعد وصولها إلى ميناء العريش البحرى، فى حضور مريم الكعبى سفيرة الإمارات فى القاهرة، سلطان حمد الشامى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، راشد المنصورى من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اللواء محمد شريف، مدير عام الميناء.

وقال المحافظ، أن مصر تقوم بجهود كبيرة فى استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية من مختلفة الدول والهيئات والمؤسسات، وإيصالها إلى قطاع غزة. وثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة فى دعم قطاع غزة، مشيرة إلى أن الإمارات من الدول التي قدمت كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة.

ووجهت السفيرة الإماراتية الشكر للقيادة المصرية على جهودها في استقبال وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وأضافت أن السفينة الإماراتية أبحرت من ميناء الفجيرة الأسبوع الماضي، وتحمل على متنها أكثر من 4000 طن من المساعدات المتنوعة من بينها 3456 طنا من المواد الغذائية، 420 طنًا من المواد الإيوائية، 131 طنًا من المساعدات الطبية التى آمنت من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر.

من جانبه أكد راشد المنصوري من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن سفينة المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم قطاع غزة.

وأشار إلى أن الإمارات قدمت 7225 طنا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة عن طريق مدينة العريش، للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جانبه أكد اللواء محمد شريف، مدير عام ميناء العريش البحرى، أن الميناء استقبل خلال الفترة الماضية 4 سفن من بينها سفينتان تركيتان حملتا كميات كبيرة من المساعدات ومستشفى ميدانى وسفينتين طبيتين أحدهما فرنسية والثانية إيطالية يستقبلان الجرحى الفلسطينيين للعلاج واجراء الجراحات.