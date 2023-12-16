استراليا: إندلاع أكثر من 50 حريقا جراء ارتفاع درجات الحرارة بالبلاد

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أعلنت خدمة الإطفاء في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، عن اندلاع أكثر من 50 حريقا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، مؤكدة أنه تم فرض حظر كامل على إشعال النيران في العديد من المناطق بما في ذلك العاصمة سيدني .



وذكرت خدمة الإطفاء في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ - أن أكثر من 700 من رجال الإطفاء والعاملين في مكافحة الكوارث، يعملون في أنحاء الولاية لمكافحة الحرائق وسط مخاطر شديدة لاشتعال حرائق واسعة الانتشار .



وتعرضت أجزاء كبيرة من أستراليا اليوم لموجة شديدة الحرارة ، دفعت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد إلى إصدار تحذيرات من اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات .



وأعلنت الأرصاد الجوية أن التحذيرات من الموجة الحارة وخطر اندلاع حرائق صدرت في أجزاء من ولايات أستراليا الغربية ونيو ساوث ويلز والإقليم الشمالي، في حين أنه من المتوقع أن تشهد ولاية جنوب أستراليا موجة حارة، لكن لم تصدر تحذيرات من اندلاع حرائق.