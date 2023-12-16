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ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة والضفة بقصف إسرائيلي لـ86 صحفيا

السبت، 16 ديسمبر 2023 03:28 م
ارتفاع عدد شهداء الصحفيين في غزة والضفة بقصف إسرائيلي لـ86 صحفيا شهداء
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الإعلام الفلسطينية، استشهاد الصحفي عاصم كمال موسى جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان، باستشهاد الصحفي عاصم كمال، يرتفع عدد الصحفيين الشـهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي، إلى 86  صحفيا 83  صحفي في غزة، و3 صحفيين لبنانيين ارتقوا بالقرب من الحدود الفلسطينية اللبنانية، بالإضافة إلى صحفيان اثنان مفقودة آثارهما.

وأوضحت أن أكثر من 30 صحفيا فلسطينيا اعتقل منذ بداية تشرين اول في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي استشهاد موسى بعد يوم من استشهاد الزميل سامر أبو دقة الذي استهدفته غارة إسرائيلية هو ومراسل الجزيرة وائل الدحدوح في محيط مدرسة فرحانة في خان يونس أمس الجمعة.







شهداء الصحفيين

الصحفيين في غزة

غزة

اسرائيل

الحرب على غزة




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